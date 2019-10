In Straches Wahllokal: „Er ist tief gefallen“

Im Wahllokal des ehemaligen FPÖ-Parteichefs Heinz-Christian Strache in der Hainburger Straße im 3. Bezirk in Wien war der einstige Vizekanzler das ganz große Thema. Wo Strache, dessen Schicksal in der Partei sich bereits am Montag entscheiden könnte, sonst traditionell zur Wahlurne schreitet, war es am Sonntag ganz ruhig. Keine Fernsehteams, die auf ein Statement des Freiheitlichen warten, dafür hatte jeder Wähler etwas zu ihm zu sagen.