Online-Reiseportal stellt Stornorechnung nicht aus

Im Mai wollte Jennifer S. mit Partner und Freunden für ein paar Tage nach New York fliegen. Weil die Leserin jedoch kurz vor der Abreise erfahren hatte, dass sie mit Zwillingen schwanger ist, stornierte sie den Flug. Und richtete danach eine Anfrage an die Airline, ihr eine Stornorechnung auszustellen, die sie anschließend bei ihrer Reiseversicherung einreichen kann. Die Fluglinie teilte Frau S. rasch mit, dass sie sich an das Online-Reiseportal wenden müsse, bei dem sie die Flüge gebucht hatte, was sie auch tat. „Man versprach mir eine Zusendung des Dokuments innerhalb einer Woche und kassierte dafür 20 Euro“, schilderte Frau S. in ihrem Schreiben. Eine Stornorechnung erhalten habe sie trotz mehrerer Nachfragen aber nie, weshalb sich die Leserin schließlich an die Ombudsfrau wandte.