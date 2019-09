Verärgerter Waldhäusl schießt scharf gegen Strache

Hofer sieht „Anschlag skrupelloser Krimineller“

Hofer selbst rief unterdessen am Donnerstag in einer Videobotschaft auf Facebook die Wähler einmal mehr dazu auf, trotz der Turbulenzen zur FPÖ zu stehen, und bat um deren Stimmen bei der Nationalratswahl am Sonntag. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, „dass ein Netzwerk von skrupellosen Kriminellen dabei ist, den schwersten Anschlag auf unsere Demokratie in der Zweiten Republik auszuüben“, meint der Nachfolger von Strache.