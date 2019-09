Kult-Sängerin Céline Dion kommt wieder nach Wien

Céline Dion, einer der bekanntesten und angesehensten Superstars in der Geschichte der Popmusik, kündigt zahlreiche Termine für ihre „Courage World Tour“ an, die neben weiteren Shows in Nordamerika auch internationale Termine umfasst. Die Tour begann am 18. September in Québec City und ist die erste in den USA seit mehr als zehn Jahren. Dion wird erstmals in Malta und Zypern auftreten und kommt am 15. Juni live in die Wiener Stadthalle!