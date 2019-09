Neureuther: Weltcup auch eine neue Chance

„Für die Ewigkeit“

Wie wird Felix seinen Job als deutscher TV-Experte in der ARD anlegen? „Ich werde mich sicher nicht nur hinstellen und in zwei Sätzen meinen Senf als der tolle Ex-Skifahrer abgeben“, verspricht Neureuther. „Ich will den Skisport in einer anderen Art und Weise rüberbringen. Und den Menschen diese jetzt kommenden neuen Charaktere und Siegläufer richtig nahebringen.“ Die Fußstapfen, die Hirscher nach seinem Rücktritt hinterlässt, sind nach Ansicht von Neureuther viel zu groß. Für alle. „Ich denke, dass Marcel Rekorde für die Ewigkeit aufgestellt hat. Vor allem die acht Gesamt-Weltcup-Siege in Serie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei den Herren noch einmal passiert.“