Steueroasen kosten Österreich eine Milliarde €

Aber auch Irland hat 65 Prozent der Unternehmenssteuern „gewonnen“, das seien bei 117 Milliarden Dollar an Gewinnzuflüssen und einem Steuersatz von nur 5 Prozent 5,3 Milliarden Dollar an zusätzlichen Einnahmen. Luxemburg erziele zusätzliche Unternehmenssteuern von 1,5 Milliarden Dollar (drei Prozent von 50 Milliarden Dollar, die zusätzlich ins Land flossen), das seien 54 Prozent der Unternehmenssteuern des Landes. In die Niederlande wurden 90 Milliarden Dollar an Gewinnen verlagert, das Land lukrierte, bei einem Steuersatz von nur 9 Prozent, 7,8 Milliarden Dollar zusätzlich (30 Prozent aller Unternehmenssteuern). Die Schweiz wiederum hatte Mehreinnahmen von 5,9 Milliarden Dollar (8 Prozent Besteuerung auf 73 Milliarden Dollar an Gewinnen, die in die Schweiz verlagert wurden). Das seien 28 Prozent der Unternehmenssteuern.