Rührend! Kira Grünberg zu WM in Doha eingeladen

Schön, dass es immer noch genug Freunde in der Leichtathletik-Familie gibt, die Kira Grünberg nicht vergessen haben! So kann die seit ihrem schweren Trainingsunfall vor vier Jahren querschnittgelähmte Stabhochspringerin auch Gast bei der Leichtathletik-WM) in Doha (27. September bis 6. Oktober) sein. Viele haben sich darum bemüht, dass Kiras Besuch in Katar vom nächsten Montag an für knapp eine Woche möglich geworden ist. Wichtige Triebfedern waren Österreichs Botschafter in Katar, Dr. Willy Kempel, die Qatar Foundation, IAAF-Präsident Sebastian Coe und die „Krone“, die auch nach dem Unfall zu Kira immer sehr engen Kontakt gehalten hat.