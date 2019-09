Dieses rot-weiß-rote Team geht auf Medaillenjagd

Nur Sigrid Kirchmann im Hochsprung in Stuttgart 1993 (Bronze) und Steffi Graf über 800 m in Edmonton 2001 (Silber) haben bisher für Österreichs Leichtathletik bei einer WM Edelmetall geholt. Damit kann Lukas Weißhaidinger sogar besondere Geschichte schreiben und die erste Männer-Medaille bei einer WM für uns holen. Der EM-Dritte geht als Dritter der Weltrangliste an den Start, die Chance auf Edelmetall ist also verdammt hoch - wie seine ganz Saison schon gezeigt hat. Zuletzt war er Zweiter beim Finale der Diamond League in Brüssel und sogar Triumphator beim „Match“ Europa gegen die USA in Minsk. „Ich weiß um meine Chance - und kann mit dem Druck leben. Die letzte Vorbereitung war perfekt. Ich habe viel Energie, bin in Super-Form.“