Nach Sprung aus Zug tauchten 60 „Illegale“ unter

Vor neun Tagen sprangen 41 illegale Einwanderer in Edt bei Lambach aus einem Güterzug. Mittlerweile stellte sich heraus, dass wahrscheinlich fast 100 Migranten in dem Zug waren. Der Rest ist untergetaucht. Generell steigen die Flüchtlingszahlen an, in Oberösterreich wurden in drei Monaten 353 Personen erwischt.