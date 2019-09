Schönbrunn-Villen: Nächste Anzeige gegen Chorherr

Nach der Umwidmung war die Liegenschaft das Fünffache wert, der Verkäufer (eine Privatstiftung) streifte 2,8 Millionen Gewinn Euro ein und die Bagger rollten an. Die Stadtvillen bei Schönbrunn waren immer umstritten - nun zeigt die FPÖ in dieser Sache den grünen Wiener Ex-Gemeinderat Christoph Chorherr an. Korruptionsverdacht!