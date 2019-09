U-Kommission zerpflückt Chorherrs Verein

Und so kam es dazu: Am Donnerstag tat die ÖVP eine entsprechende Forderung kund. „Alle Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, die in die Zeit von Christoph Chorherr fallen, müssen überprüft und einer Revision unterzogen werden“, erklärt ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel. „Wir verlangen die Einsetzung einer Untersuchungskommission!“