Tobenden Sohn (28) mit Messer niedergestochen

Wegen versuchten Mordes an seinem Sohn ist ein 52 Jahre alter Familienvater am Donnerstag in Wien vor Gericht gestanden, nachdem er den 28-Jährigen im April mit einem Klappmesser zweimal in den Rücken gestochen hatte. Der Angeklagte soll so versucht haben, die hochschwangere Frau seines Sohnes vor dem als „schwarzes Schaf der Familie“ geltenden 28-Jährigen zu schützen, als er auf sie losgehen und gewaltsam mit sich nehmen wollte. Die Geschworenen verwarfen in der Folge die Mordanklage …