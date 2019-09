Nagel steckte im Finger eines Lehrlings (15)

Am 19. September gegen 9.35 Uhr war ein 26-Jähriger aus Sonnberg mit seinem 15-jährigen Lehrling aus Bad Leonfelden beim Aufbau eines Dachstuhls auf einer Baustelle in Freistadt beschäftigt. Der 15-Jährige musste mit der rechten Hand ein Stück Brett halten, damit der 26-Jährige dieses mit einer Nagelmaschine befestigen konnte. Während er mit der Nagelmaschine ansetzte, rutschte der Lehrling ab, wodurch der Nagel nicht wie vorgesehen durch das Brett, sondern durch das letzte Glied des rechten Zeigefingers des Burschen ging. Er wurde von der Rettung mit Verletzung unbestimmten Grades in das LKH Freistadt einlieferte.