In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen von Mobilfunkanbieter

Zur Reparatur einschicken musste Renate K. aus Niederösterreich ihr nur zehn Monate altes Handy, da die WLAN-Funktion defekt war. „Von der Servicefirma wurden mir 36 Euro für die Überprüfung verrechnet und außerdem mitgeteilt, dass am Gerät ein Überspannungsschaden durch Fremdeinwirkung festgestellt wurde“, so die Leserin. Weil eine Reparatur nicht möglich und auch keine Lösung in Sicht war, schrieb die Dame uns. A1 hat auf unsere Bitte hin den Fall geprüft und kulant reagiert. Die Vertragsbindung wurde gelöst, damit Frau K. ein neues, günstigeres Handy beziehen kann, eine Grundgebühr wurde gutgeschrieben.