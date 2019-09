Banalitäten als Auslöser für Messerattacke

Der 45-Jährige leide laut Polizei bereits seit Längerem an einer psychischen Erkrankung, sei strafrechtlich bislang aber noch nicht in Erscheinung getreten. Mutter und Sohn dürften am Sonntag gegen Mittag in Streit geraten sein. Plötzlich griff der 45-Jährige zu einem Küchenmesser und stach es seiner 74 Jahre alten Mutter in den Rücken.