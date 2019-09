Sohn (45) sticht Mutter Küchenmesser in Rücken

Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Laut Polizei dürfte es zum Angriff in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Hohenems gekommen sein. Mutter und Sohn dürften in Streit geraten sein, in der Folge stach der 45-Jährige seiner Mutter mit einem Küchenmesser in den Rücken. Die Pensionistin brach schwer verletzt zusammen, der Sohn sperrte sich anschließend in sein Zimmer ein.