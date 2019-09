Forscher lösen Mathematik-Rätsel um die Zahl 42

Roman „Per Anhalter durch die Galaxie“ machte Zahl berühmt

Das Interesse an diesem speziellen Mathematik-Rätsel war wohl auch bei Literaturfans groß, ist 42 doch in Douglas Adams‘ Science-Fiction-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ die Antwort auf alles. In dem Roman des britischen Autors ist die Zahl 42 die schlichte Antwort, die der planetare Supercomputer „Deep Thought“ nach Millionen Jahren Rechenzeit auf die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ ausspuckt. Und mit der die Protagonisten schlussendlich nichts anfangen können, weil die Frage zu vage gestellt war ...