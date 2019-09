Doskozil bei Orban: Verkehrsfragen im Mittelpunkt

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Freitag in Budapest Ungarns Premier Viktor Orban besucht. Bei einem Arbeitsessen sprachen beide über kulturelle Kooperationen sowie über den Schienen- und Straßenverkehr. Am Vormittag hatte Doskozil auch Gespräche mit Ungarns Innovationsminister Laszlo Palkovics und Verkehrsstaatssekretär Laszla Mosaczi geführt. Dabei wurden neben bilateralen Forschungs- und Hochschulprojekten der grenzüberschreitende Ausbau von Bahnverbindungen, etwa der Strecke Fertöszentmiklos - Neusiedl, sowie die Beschleunigung der Bahnverbindungen Budapest - Wien erörtert.