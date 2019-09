„Warteschleife“ für Landesrat Wolfgang Klinger

Klinger hält je 100 Prozent an seinem Transportunternehmen, am Gasthof Klinger und an seiner Landwirtschaft,sowie 50 Prozent an der ARGE Straßensanierung GesbR.Hier teilte er mit, dass eine Übergabe an andere Personen 2020 „nach Möglichkeit angestrebt wird“. Er hat auch beantragt, „Ausnahmen vom Verbot der Auftragserteilung für alle vier Unternehmen zuzulassen.“ Wobei es insbesondere um einen Winterdienstvertrag mit der Straßenmeisterei Wallern gehe. Die nötigen einstimmigen Beschlüssegab’s im Unvereinbarkeitsausschuss nicht, auch nicht für Klingers Weiterverbleib als Bürgermeister und seine Bestellung als Aufsichtsrat der OÖ Landesbank AG.Nur VP und FP stimmten zu.