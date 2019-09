Sozialhilfe-Gesetz: So wirken sich Kürzungen aus

Wien läuft bekanntlich gegen das Rahmengesetz des Bundes Sturm. Auch Vorarlberg, Salzburg und die Steiermark sträuben sich, es umzusetzen. In Kärnten, Tirol und im Burgenland laufen zwar die Vorbereitungen, eigentlich spielt man aber auch dort auf Zeit und hofft, dass der Verfassungsgerichtshof das Gesetz bald kippt. In Oberösterreich ist ein Beschluss immerhin in Sichtweite. Bereits festgezurrt hat die Regelung einzig Niederösterreich - mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ und unter heftigem Protest von Hilfsorganisationen und Opposition.