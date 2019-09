Hilfe für Tierheim Parndorf

Nichts geht mehr. Die Arbeit ist für die engagierte Tierärztin alleine nicht mehr zu schaffen. Daran kann auch eine Handvoll ehrenamtliche Helfer nichts ändern. „Wer einmal versucht hat, ein verwaistes Kätzchen aufzupäppeln, kann vielleicht nachvollziehen, was diese Frau leistet“, sagt „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner. Denn in jedem Jahr sind es mehrere Dutzend Igel und Feldhasen, die Herka mit dem Fläschchen aufzieht. Entenfellner selbst ist in engem Kontakt mit der engagierten Tierärztin und weiß, wie fordernd und teuer die Betreuung von so vielen Tieren ist. Neben den Hunden, Katzen, Schweinen, Schafen, Ziegen und Hühnern sind es vor allem die vielen Wildtiere, die in Parndorf gesund gepflegt, aufgepäppelt und wieder ausgewildert werden.