Asylwerber kassiert mit neuer Identität doppelt ab

Das Doppelleben des Islam I. (28) aus Steyr, der als Simeon D. (38) in Linz gemeldet war, wäre wohl nie aufgeflogen, wenn er nicht - unschuldig - unter seiner bulgarischen Identität in eine Drogenermittlung geraten und erkennungsdienstlich behandelt worden wäre. Denn da warf der Computer plötzlich den Namen des Tschetschenen aus, der seit 2014 mit drei Kindern, Frau und Eltern in einem Flüchtlingsheim in Steyr lebt.