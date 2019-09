Zoff mit Trainer? Schweiz kämpft um ihren Topstar

Nach Xherdan Shaqiris Absage für zwei EM-Qualifikationsspiele will der Schweizer Fußballverband seinen Star zur Rückkehr in die Nationalmannschaft bewegen. Eine Delegation soll nach Liverpool reisen, um mit dem Offensivspieler zu reden. „Wir werden Xherdan besuchen, um ihn zu unterstützen und um zu verstehen, was seine Probleme verursacht“, sagte Team-Direktor Pierluigi Tami am Dienstag.