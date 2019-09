IS-Kinder-Rückholung: Kickl hätte „Veto eingelegt“

„Wenn schwer kranke Kinder in Österreich teure Medikamente benötigen, gibt es dafür in manchen Fällen kein Geld. Aber gleichzeitig werden diese sündteuren Rückholaktionen finanziert und dafür DNA-Tests in Auftrag gegeben. Ich denke, dafür hat in Österreich niemand Verständnis“, führte Kickl in einer Aussendung am Dienstag weiter aus.