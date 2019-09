Genialer Rabona-Style! Bursch verblüfft an Torwand

Beim ersten Versuch geht der Ball noch knapp daneben. Macht nix! Marco legt sich den Ball gleich noch einmal zurecht und ist dann eiskalt: einmal Rabona und der Ball landet in der oberen Öffnung der Torwand - genial! Inzwischen geigt Marco für die U16 von Red Bull Salzburg, sein Vorbild ist Frenkie de Jong. Ob de Jong an der Torwand wohl auch so glänzen würde?