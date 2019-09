Asylwerber war ohne Führerschein unterwegs

Am Freitag gegen 16:30 Uhr fuhr ein syrischer Asylwerber mit seinem Pkw in Fornach auf Höhe der Ortschaft Grubleiten. Auf der engen Gemeindestraße fuhren zwei Radfahrer vor ihm, der 27-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Pkw und landete in der angrenzenden Wiese. Der Pkw war daraufhin fahruntauglich. Der 27-Jährige war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung, gab jedoch an, den Führerschein zuhause vergessen zu haben. Auf der PI Frankenmarkt gestand er ein, keinen Führerschein zu besitzen. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.