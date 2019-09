„profil“: Lebenslauf der Kurz-Biografin frisiert

Lingens kann sich nicht an Grohmann erinnern

Dazu hält das Nachrichtenmagazin fest: „Judith Grohmann dürfte 1985 zwar vorübergehend bei ,profil‘ tätig gewesen sein, mit Sicherheit aber nicht als Redakteurin, geschweige denn als Chefin vom Dienst. Ihr Name scheint in keinem Impressum auf.“ Der genannte Herausgeber - Peter Michael Lingens - könne sich nach eigenem Bekunden nicht an den Namen Grohmann erinnern.