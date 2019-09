Mini-Modell für Männer

„75 Millionen Senioren 65plus in der EU besitzen noch kein Smartphone. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese Generation in die digitale Zukunft zu begleiten“, so Pupeter, die betont: „Smart zu sein ist keine Frage des Alters“. In Berlin stellt man das 3er-Modell der Smartphones vor, dazu kommt auch eine Mini-Version. „Speziell für Männer“, so die Emporia-Chefin. Seit 2006 haben die Linzer weltweit knapp sechs Millionen Geräte verkauft.