Diebe zogen Bike-Anhänger mühsam hinterm Auto nach

Der 48-jährige Italiener hatte seine Harley Davidson am Campinglatz Anderwald in Faak am See abgestellt und spazierte mit seinen Freunden durch das Eventzentrum. Als er wieder zurück kam, war sein Motorrad plötzlich verschwunden. „Der Diebstahl muss sich zwischen 14 und 20 Uhr ereignet haben“, sagt ein Polizist. Das Bike hatte einen Wert von 15.000 Euro.