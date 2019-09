Barns Courtney: Ein Rockstarleben als Peter Pan

„Ich war völlig am Boden und total depressiv. Ich hatte keine Ahnung, wie ich aus dieser Spirale wieder rauskommen sollte. Ich hatte kein Geld und keine Ausbildung, machte die beschissensten Jobs. Einen Plattenvertrag zu haben ist fast so viel wert wie ein Universitätsabschluss. Und dann wird dir das einfach genommen.“ Courtney verkaufte Zigaretten und stand hinter der Theke des berühmten britischen Megastores PC-World. Dass sein dieser Tage erscheinendes, zweites Album „404“ (eine Hommage an die Fehlermeldung für eine nicht mehr existente Webseite) darauf hinweist, wird ihm erst nach einem kleinen Erinnerungsanstoß gewahr. „Unterbewusst entwickeln sich Dinge immer in solche Richtungen. Eigentlich gehe ich mit dem Album aber zurück in meine Kindheit, um zu bemerken, dass ich dort nichts mehr finde. ,404‘ ist für mich als Kind der 90er-Jahre einfach eine nette Metapher für all die Emotionen, die heute mitschwingen, wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke.“