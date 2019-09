Starfotograf Peter Lindbergh gestorben

Zum Fotografieren kam Lindbergh relativ spät

Peter Lindbergh wurde am 23. November 1944 als Peter Brodbeck in Lissa an der polnischen Grenze geboren. Aufgewachsen im deutschen Duisburg-Rheinhausen, machte er eine Lehre als Schaufensterdekorateur, belegte später einen Abendkurs in Zeichnen an der Kunsthochschule in Berlin und studierte freie Malerei in Krefeld. Zum Fotografieren kam er mehr oder weniger durch Zufall und erst relativ spät: Mit 27 begann er eine zweijährige Ausbildung beim deutschen Fotografen Hans Lux, anschließend machte er sich selbstständig. Fünf Jahre später, 1978, brachte eine viel beachtete Fotoserie im „Stern“ den Durchbruch.