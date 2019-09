Ariana Grande: Der Kampf mit dem Popbusiness

Schwierige Lage

Grande befindet sich irgendwo inmitten ihrer endlosen „Sweetener“-Tour, die sie über den ganzen Globus und gleich mehrmals durch die US-Heimat führt. Psychische Probleme und Panikattacken führten dazu, dass sie die anberaumten Meet & Greet-Pakete kurzerhand absagte, um ihren treu ergebenen Fans in diesen Momenten nicht zu nahe kommen zu müssen. Auch die Fans in Wien mussten davon Abstand nehmen. Nur die Künstlerin selbst kann wissen, wie schwer es sein muss, in einer derart labilen Lage allabendlich eine vor Freude und optischen Zuckerguss durchzogene Show der Superlative durchziehen zu müssen. So sehr Musiker in ihren Werken und Aufführungen immer wieder Aufrichtigkeit und Authentizität predigen, so klar ist es hier, dass Grande in ihrer derzeitigen Verfassung eher einer bemühten Schauspielerin gleicht.