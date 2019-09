Wie psychisch Kranke zur Gefahr werden

Doch oft, so behaupten andere, sind faktische Zwänge schuld an der schnellen Entlassung der Patienten. So ist in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der Betten auf psychiatrischen Stationen um drei Viertel gesunken. Der Andrang ist also dementsprechend groß. Zurück bleiben dann oft überforderte Angehörige, die mit ihren schwer kranken und im täglichen Zusammenleben auch höchst anstrengenden Mitbewohnern völlig überfordert sind. Und manchmal dies sogar mit dem Leben bezahlen.