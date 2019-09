Fahrgast vor Wiener U-Bahn gestoßen: Einweisung

„Dachte, er weiß, dass ich zu Hause geweint habe“

Am 8. Mai war der 20-Jährige auf dem Weg ins Fitnesscenter. In der U-Bahn traf er auf das spätere Opfer. Der 36-Jährige trug eine Sonnenbrille und Kopfhörer, was offenbar einen heftigen psychotischen Schub bei dem Iraker auslöste. Er glaubte, der 36-Jährige verfolge ihn. „Er hat immer mit der Nase aufgezogen. Ich habe geglaubt, er will mir signalisieren, dass er weiß, dass ich zu Hause geweint habe“, schilderte der 20-Jährige.