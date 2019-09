Fanta 4 feiern ihren 30. Geburtstag in Wien!

30 Jahre deutsche Hip-Hop-Geschichte - das schreiben die Fantastischen Vier in diesem Jahr und ziehen diese Feierlichkeiten auch ins nächste Jahrzehnt hinaus. Am 22. Mai geben sie im Zuge ihrer „30 Jahre Live“-Tour ein exklusives „Krone“-Konzert in der Wiener Stadthalle. Alle großen Hits und eine spektakuläre Show inklusive.