SPÖ will Rechtsanspruch auf Vier-Tage-Woche

Seit einem Jahr ist das umstrittene Gesetz für den Zwölf-Stunden-Tag in Kraft - dies nimmt die SPÖ im Wahlkampf nun zum Anlass, um ein ganzes Konvolut an Forderungen zu stellen. So wollen die Roten neben einem Rechtsanspruch auf eine Vier-Tage-Woche auch leichteren Zugang zur sechsten Urlaubswoche.