Niederlagen für Hard und Westwien in EHF-Cup-Quali

Die Handball-Bundesligisten HC Hard und Westwien haben ihre Auswärts-Hinspiele in der ersten Qualifikationsrunde zum EHF-Cup am Samstag jeweils verloren. Hard unterlag SSV Bozen knapp mit 23:24 (11:10), Westwien muss nach einem 22:26 (10:12) gegen den belgischen Klub Achilles Bocholt beim Rückspiel in einer Woche vier Tore aufholen, um in die zweite Runde aufzusteigen.