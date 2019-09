„Mensch bleibt auch in Zukunft der Mittelpunkt!“

Wechsel an der Spitze

Die Historikerin Katrin Auer leitete das Haus seit 2013, mit Ende des Jahres will sie eine Neuorientierung wagen. Als Nachfolger wurden nun Stephan Rosinger für die künstlerische Leitung sowie Maria Vogeser-Kalt für kaufmännische Belange auserkoren. Die Betriebswirtin mit viel Erfahrung im Förderwesen wird schon im Herbst die Geschäfte aufnehmen. Rosinger ist ohnehin schon länger als Kulturvermittler mit dem Haus verbunden: „Wir bleiben an unserem Leitspruch dran: Der Mensch bleibt auch in Zukunft im Mittelpunkt!“, sagt er.