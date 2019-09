Mädchen (7) in Auto von Gewehrkugel erwischt

Mädchen sprang in Panik vom Rück- auf den Vordersitz

Blackwell wurde zweimal getroffen, in die Schulter und in die Hüfte. Er ging zu Boden und robbte zu dem Auto, in dem seine Enkelin saß. Das Mädchen sprang in Panik vom Rück- auf den Vordersitz. Doch einer Kugel konnte es nicht entkommen: Als die Angreifer davongefahren waren, stieg sie aus dem Wagen aus und humpelte vom Wagen weg. Eine Frau, die Zeugin des heimtückischen Zwischenfalls geworden und zunächst in das Geschäft geflüchtet war, kam der Kleinen zu Hilfe, stützte sie und brachte sie zu ihrer Mutter.