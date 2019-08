Steirer verschifft Rum CO2-neutral über Atlantik

Steirer ist erfreut über Öko-Konkurrenz am Wasser

Das Geschäft mit dem sauberen Transport läuft bestens: 2015 konnte das Unternehmen um ein weiteres Schiff ausgebaut werden: die Nordlys, ein Zweimaster aus Holz mit 140 Jahren auf dem Buckel. Sie ist eines der ältesten Frachtschiffe, die noch betrieben werden. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht: Das Unternehmen Timbercoast sticht seit 2014 mit dem Frachtsegler Avontuur (niederländisch für Abenteuer) nachhaltig in See. Neu ins Transportgeschäft will die SV-Brigantes einsteigen. Nach einem ebenfalls sehr aufwendigem Refit wurde sie heuer im Mai getauft und ins Wasser gelassen. „Auch bei diesem Projekt ist ein Österreicher mit an Bord“, so Lackner, der sich über die umweltfreundliche Konkurrenz freut.