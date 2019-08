Todes-Crash: Senioren fit genug fürs Autofahren?

Die Schlussfolgerung lautet freilich nicht, dass man ab einem gewissen Alter keinen Fuß mehr in ein Auto setzen soll. Allerdings ist es unverständlich, warum sich die Politik so gegen den Gedanken einer regelmäßigen Fahrtauglichkeitsüberprüfung im hohen Alter verwehrt. In vielen anderen europäischen Ländern ist das nämlich bereits gang und gäbe. Rein auf die werte Selbsteinschätzung von Älteren zu bauen, ist vielleicht lieb und kränkt keine Gefühle, aber gerade im Straßenverkehr lässt sich damit kein Blumentopf gewinnen. Das ist zu wenig.