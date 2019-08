China wirft G7-Staaten „böse Absichten“ vor

G7-Staaten riefen zur Vermeidung von Gewalt auf

Angesichts der anhaltenden Proteste der Demokratiebewegung in Hongkong hatten die G7-Staaten am Montag zur Vermeidung von Gewalt aufgerufen. Zugleich bekräftigten die Staatengruppe in der Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffens in Biarritz „die Existenz und die Bedeutung der chinesisch-britischen Erklärung von 1984“. Darin war vereinbart worden, dass die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong mit der Rückgabe an die Ein-Parteien-Diktatur China zu einer Sonderverwaltungszone wurde.