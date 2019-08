Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Demonstranten

Festgenommener britischer Konsulatsmitarbeiter zurück in Hongkong

Derweil kehrte ein in China festgenommener Mitarbeiter des britischen Konsulats nach Hongkong zurück. Simon Cheng sei wieder in Hongkong, erklärte dessen Familie am Samstag auf Facebook. Er werde sich jetzt „einige Zeit zum Ausruhen und Erholen“ nehmen. Cheng war am 8. August zu einer eintägigen Geschäftsreise in die benachbarte Metropole Shenzhen in Südchina aufgebrochen und danach nicht nach Hongkong zurückgekehrt.