Bennett gewinnt 3. Etappe ++ Roche weiter in Rot

Bester Österreicher war erneut Hermann Pernsteiner als 96., Großschartner wurde als 106. ebenfalls zeitgleich mit dem Tagessieger gewertet. Mühlberger büßte als 154. dagegen weitere 1:19 Minuten ein. Bevor am Mittwoch die erste von insgesamt acht Bergankünften der diesjährigen Vuelta ansteht, erhalten in der weitgehend flachen 4. Etappe am Dienstag nochmals die Sprinter die Chance zum Tagessieg, wenn es von Cullera über 175,5 km nach El Puig geht.