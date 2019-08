AK: Privatmieten seit 2008 um 39 Prozent gestiegen

Betriebskosten „im Rahmen der Inflation“ gestiegen

In den vergangenen zwei Jahren wurden für eine private Mietwohnung im Schnitt 9,60 Euro pro Quadratmeter fällig, für eine Genossenschaftswohnung 7,40 Euro und für eine Gemeindewohnung 7,30 Euro pro Quadratmeter. Nimmt man alle Bruttomieten bei privaten Neuverträgen zusammen, so gab es zwischen 2008 bis 2018 einen Anstieg um 35 Prozent. Die Inflation betrug im gleichen Zeitraum hingegen nur 19 Prozent, kritisierte die Arbeiterkammer in einer Aussendung am Montag. Die Betriebskosten seien hingegen um 20 Prozent und damit „im Rahmen der Inflation“ gestiegen, hält die AK fest.