Streit um Schulden: Duo zückt Pistole und Messer

Heikler Einsatz für die Polizei am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt: Vier Männer gerieten auf offener Straße in der Aribogasse in Streit - erst flogen die Fäuste, bis zwei Verdächtige (21 und 22) plötzlich eine Pistole und ein sogenanntes Butterfly-Messer zückten und ihre Widersacher bedrohten. Die Uniformierten waren rechtzeitig vor Ort.