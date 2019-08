Diskonter in Wels soll keine „Eintagsfliege“ sein

Im SCW in der Salzburger Straße in Wels eröffnete gestern der erste T&G-Markt in Oberösterreich. Für das Einkaufszentrum vor den Toren von Wels ist der Lebensmitteldiskonter ein wichtiger Schritt in der „gut gelungenen Neustrukturierung“, wie Centerleiterin Claudia Lehner-Linhard betont. Nach dem Einzug von Betten Reiter und Intersport Kaltenbrunner wird das Puzzle im Einkaufszentrum langsam wieder komplett. „Einige Flächen wollen wir mit einem Ärztezentrum beleben“, verrät SCW-Eigentümer Christian Guzy. Auch in puncto Gastronomie soll sich mehr rühren.