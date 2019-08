Beachvolleyball-Event lockt wieder die Massen

Internationaler Flair

Zumal neben dem Topstarterfeld um Clemens Doppler und Alex Horst auch die Milleniumdancers, die sich erst im Juli Gold bei der Cheerleading-EM gesichert hatten, für Stimmung sorgen werden. „Ein tolles Turnier, es hat internationalen Flair“, so Doppler, der sich seinen neunten Titel sichern will. Auch wenn er sagt: „So ehrlich muss man sein, es ist für uns kein Highlight, da haben wir andere Prioritäten!“ Denn eigentlich wollte das Duo dieses Wochenende bei einem 3*-Turnier in Lettland teilnehmen, der Verband war aber dagegen.