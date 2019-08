Delogierungen: 123 Bewohner flogen aus Gemeindebau

Mehr als 500.000 Wiener leben aktuell im Gemeindebau - die meisten wollen das friedlich tun, kümmern sich um ihre Nachbarn, lärmen nicht, sind freundlich. Aber jeder, der in einem Haus der Stadt Wien wohnt, weiß: Leider sind nicht alle so. Und in den schlimmen Fällen muss Wiener Wohnen hart durchgreifen. Und das sieht dann so aus: