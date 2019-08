Billie Eilish: Den Hype am Frequency bestätigt

Kommerziell und alternativ

Die Spatzen pfiffen es ohnehin schon monatelang von den Dächern: Wenn es im Jahr 2019 einen Popact gibt, den man sehen sollte, dann ist es diese junge US-Amerikanerin, die gewissermaßen aus dem Nichts sowohl in der kommerziellen wie auch alternativen Szene voll einschlug. Wobei: Aus dem Nichts stimmt natürlich nicht ganz, schon vor zwei Jahren wusste sie mit einer EP und danach vereinzelt gesetzten Songs zu überzeugen. Aber spätestens ihr Langspieldebüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ sollte schließlich für klare Verhältnisse sorgen.